شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكشف حقيقة رفض عواد والمهدى سليمان الإحماء مع شوبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد منتخب مصر على الأنباء التي تداولتها بعض المواقع ومنصات السوشيال ميديا، عن إجراء مصطفى شوبير عمليات الإجماء بمفرده قبل مواجهة بوتسوانا، ورفض عواد والمهدي سليمان إجراء عمليات الإحماء مع الحارس الشاب.

ونفى مسئولو المنتخب هذه الشائعات، مؤكدين أن الحراس الثلاثة تدربوا معا قبل المباراة بشكل طبيعي، ولم يحدث أي تخلف من الحراس لأداء المهام الموكلة لهما.

وتعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.