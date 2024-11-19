شكرا لقرائتكم خبر عن سيد ياسين يحذر لاعبي إنبى من الأخطاء أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

حذر سيد ياسين المدير الفني لفري إنبى اللاعبين من إرتكاب الأخطاء في مباراة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطالب ياسين لاعبي الفريق البترولي بالتركيز واستغلال أنصاف الفرص لتعويض الخسارة التي تعرضوا لها في الجولة الماضية أمام بيراميدز.

وخسر فريق إنبى أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وسجل هدفي بيراميدز أحمد عاطف "قطة" في الدقائق 3 ، 34 بينما قلص الفارق لفريق إنبى على فوزى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بيراميدز لأربع نقاط عقب الفوز على إنبى والتعادل أمام بتروجيت فى الجولة الأولى، بينما يتوقف رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة فقط عقب التعادل أمام مودرن سبورت الجولة الماضية.