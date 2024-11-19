شكرا لقرائتكم خبر عن هدف "غير شرعي" وركلة جزاء أبرز القرارات التحكيمية المثيرة بلقاء مصر وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الدولي الجامبى عبد الله جاميه، صاحب الـ35 عام دولى 2020 تعرض لأكثر من اختبار، خلال ادارته لمباراة منتخب مصر، أمام بوتسوأنا التي انتهت بتعادل المنتخبين 1/1 وأقيمت ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

وشهد اللقاء أكثر من قرار تحكيمى مثير للجدل، وجاءت أبرزها كالتالي.

غياب مؤثر لتقنية الـVAR" عن التصفيات

في الدقيقة 8 أحرز منتخب بوتسوانا هدفا في مرمى شوبير وهناك شك الهجف جاء من لمسة يد على مهاجم بوتسوانا واعتراض لاعبى منتخب الفراعنة على الهدف، لكن الحكم أشار بصحة الهدف نظرا لعدم وجود تقنية الـ" VAR بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

الفراعنة يطلبون ركلة جزاء لصالح مرموش

في الدقيقة 38 طلب منتخب مصر بركلة جزاء لصالح مرموش نتيجة التحام مدافع الفريق الضيف مع مرموش، لكن لم يكن هناك زاوية رؤية واضحة تؤكد ان هناك ركلة جزاء بالتالي قرار الحكم باستمرار اللعب قرارا صحيحا.



الحكم يرسب في اختبار البطاقات الصفراء

اشهر الحكم بطاقة صفراء وحيدة في اللقاء من نصيب خوريداونى للتهور في الوقت الذى تغاضى الحكم عن اكثر من بطاقة صفراء للعب بتهور خلال فعاليات اللقاء، كما ظهر المساعدين بيقظة وتركيز خلال فعاليات اللقاء وسمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة كما اشارا الثنائي على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب كما تعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون ، الحكم الرابع سيطر على المنطقة الفنية بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء بشكل جيد.