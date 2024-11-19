شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: حصلنا على موافقة الكاف لمواجهة الزمالك باستاد القاهرة وننتظر قرار الأمن والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، عن حصول النادي على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على خوض مباراة الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها 15 ديسمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

أضاف المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي مازال ينتظر الموافقات الأمنية بخصوص خوض اللقاء على ستاد القاهرة.

هذا وحصل الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر، وكذلك لاعبي الفريق، على التطعيمات اللازمة قبل بداية المشاركة في دور المجموعات بالكونفدرالية، وأسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع النادي المصري في المجموعة الرابعة رفقة نادي الزمالك، أنيمبا النيجري، وبلاك بولز من موزمبيق.

ويلتقي المصري مع أنيمبا النيجيري في مستهل مشواره بدور المجموعات يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن يواجه بلاك بولز الموزمبيقي خارج الديار يوم 8 ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى، يواصل النادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب.

وكان المصري خاض مباراتين وديتين خلال الأيام الماضية، حيث فاز في الأولى على فريق دياموند بنتيجة 3-1، قبل أن يتغلب في الثانية على فريق رع سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف.

وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.