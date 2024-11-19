شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يطلب استضافة تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية سيدات والان مع تفاصيل الخبر

طلب اتحاد السلة برئاسة عمرو مصيلحى من مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة السلة رجال، استضافة تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، سيدات المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 10 فبراير من العام المقبل.

من ناحية أخرى وافق مسئولو اتحاد السلة على المشاركة في بطولة دورى الأمم 3x3 تحت 23 سنة، والتي تقام 10 ديسمبر رجال وسيدات، والمؤهلة لكأس العالم بالصين.

قال عمرو مصيلحي، رئيس اتحاد السلة الجديد، إن هدف مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد تطوير كل أفراد منظومة كرة السلة بالشكل الذي يليق باسم كرة السلة المصرية، وعودتها على الساحة الأفريقية والعالمية بالشكل الذي يليق باسم الرياضة المصرية.

وأعلن مصيلحي أن أول قرارات اتحاد كرة السلة الجديد هو تكريم مجلس إدارة الدكتور مجدي أبوفريخة، على ما قدمه من خدمة كرة السلة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث سيتم إقامة حفل تكريم لكافة أعضاء المجلس السابق.