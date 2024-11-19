شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يخسر من الجيش الملكي 2-1 ويفشل في التأهل إلى نهائى أبطال افريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق مسار من الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، ليفشل في التأهل إلي المباراة النهائية ، ويلعب علي المركز الثالث والرابع .

وتقدم الجيش الملكي فى الشوط الأول بهدف نظيف في الدقيقة 12 ، وأهدر فريق مسار فرصة إحراز هدف التعادل سريعا، بعد ما فشلت لاعبة الفريق في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 18 ، وأحرز مسار هدف التعادل في الدقيقة 95 من ركلة جزاء ، ويعود فريق الجيش الملكي في احراز هدف الفوز في الدقيقة 97 قبل نهاية المباراة .

وخاض فريق سيدات مسار اللقاء بالتشكيل يتكون من ..

في حراسة المرمى: حبيبة صبري.

خط الدفاع: عائشة نتونجو، حاسناث ابامابا، أميرة محمد، ساندرين نيانكورو.

خط الوسط: ياسمين عبد العزيز، مايا إيهاب، شادية نانكايا.

خط الهجوم: حلا مصطفى، عهد طارق، مهيرة علي.

وتأهل فريق مسار إلى دور نصف النهائى بعدما احتل المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تأهل فريق الجيش الملكى لهذا الدور بعد احتلاله المركز الأول فى المجموعة الأولى.

واستهل فريق مسار مشواره فى البطولة بالوقوع فى المجموعة الثانية، التى بدأها بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب بهدف نظيف فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع إيدو كوينز الغيني بدون أهداف فى الجولة الثانية، ثم الفوز على فريق البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف.

واحتل فريق مسار المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف إيدو كوينز الغيني الذى تصدر المجموعة بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، فيما فيما احتل صن داونز المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا تذيل المجموعة فريق البنك التجاري الإثيوبي بدون نقاط.

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مراتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.