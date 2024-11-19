شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن عن حوار خاص مع كولر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي عبر منصاته الرسمية على السوشيل ميديا، عن إذاعة حوار مرتقب مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة للحديث عن نجاحاته المدوية مع المارد الأحمر .

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.