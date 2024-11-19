شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 1-1 والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.