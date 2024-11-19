شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بوتسوانا: صلاح كان سيشوش خططنا.. والتضحية الدفاعية حققت التأهل والان مع تفاصيل الخبر

عبر مورينا راموريبولي، المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع منتخب مصر في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وفي تصريحات صحفية في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال راموريبولي: "سعيد للغاية بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي لمنتخب بوتسوانا. التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية كان هدفنا الرئيسي، وعملنا بجد لتحقيقه."

وأضاف: "كنا ندرك صعوبة المواجهة أمام منتخب قوي مثل مصر، ولهذا قمنا بإعداد خطة لعب دفاعية محكمة. لقد توقعنا أن يكون محمد صلاح حاضراً في المباراة، وهو ما دفعنا للتجهيز لمواجهته."

وتابع: "صلاح لاعب عالمي ويصعب مراقبته، وكان من الممكن أن يشكل خطورة كبيرة على دفاعنا. لذلك، قررنا التضحية ببعض من واجباتنا الهجومية والتركيز على الجانب الدفاعي، وهو ما أتى ثماره في النهاية."

وأكد المدرب أن غياب صلاح عن المباراة لم يغير من خطته كثيراً، حيث كان اللاعبون مستعدون لمواجهة أي سيناريو. وقال: "حتى لو كان صلاح موجوداً، كنا سنعمل على إشغاله ومنعه من التأثير على مجريات اللعب."

تعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.