شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: كنت سأدفع بعواد أو المهدى فى الشوط الثانى لو تقدمنا على بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عقب مباراة بوتسوانا اليوم التي انتهت بالتعادل 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا 2025، وقال العميد في المؤتمر الصحفى :" الأهم إننا لم نخسر في مشوارنا في التصفيات".



قال حسام حسن عن إشراك مصطفى شوبير في حراسة المرمى أمام بوتسوانا :" لو كانت النتيجة كويسة في الشوط الأول، كنت سأدفع بمحمد عواد والمهدي في الشوط الثاني".



وتساءل حسام حسن :" لماذا نقلل من نجاحاتنا؟.. نحن نرى الفرق المصرية في بطولات أفريقيا الجمهور يقول عنها دول بيلعبوا في مجموعة قوية.. وتلاقي المجموعة فيها مثلا الجيش الرواندي وسيمبا وفريق أبو سليم الليبى".

هذا وتعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جرت اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتى حسمها ألفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16.

بهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بعد نهاية تصفيات أفريقيا برصيد 14 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ليتأهلا سويا إلى أمم أفريقيا عن هذه المجموعة.