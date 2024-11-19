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الأهلى يهزم إسكندرية للبترول فى دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 08:33 م

فاز  فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى  على نظيره إسكندرية للبترول  بنتيجة 3-0  فى إطار المواجهة المقدمة لكلا الفريقين من الجولة السادسة والمحدد لها يوم 23 نوفمبر الجارى.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الفوز على الزهور بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته على إسكندرية للبترول 3-0 قبل الفوز على الشرقية للدخان والترسانة ومركز شباب درنكة على التوالى.

وأغلق مؤخرًا باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كلا من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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