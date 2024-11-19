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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة بعد تأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا : "المهمة الأولى انتهت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدنىالثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 08:14 م
علقت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، على تأهل منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد التعادل اليوم أمام بوتسوانا بهدف لكل منهما.
ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، صورة لحسام حسن وعلقت عليها بأن " المهمة الأولى انتهت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية".
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حسام حسن
تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جرت اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتى حسمها ألفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.
بهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بعد نهاية تصفيات أفريقيا برصيد 14 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ليتأهلا سويا إلى أمم أفريقيا عن هذه المجموعة.
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