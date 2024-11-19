شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة بعد تأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا : "المهمة الأولى انتهت" والان مع تفاصيل الخبر

علقت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، على تأهل منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد التعادل اليوم أمام بوتسوانا بهدف لكل منهما.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، صورة لحسام حسن وعلقت عليها بأن " المهمة الأولى انتهت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية".

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حسام حسن

تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جرت اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتى حسمها ألفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.