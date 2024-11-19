شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حسام حسن يمنح الفرصة لـ13 لاعبا جديدا في منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة المنتخب الوطنى، التي أعلنها المدير الفني حسام حسن، تواجد مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين يشاركون للمرة الأولى مع الفراعنة، ليصبح عدد اللاعبين الذين شاركوا لأول مرة مع المنتخب في عهد العميد 13 لاعبا.

ومنح حسام حسن الفرصة لـ13 لاعبا جديدا هم: "محمود زلاكة، مصطفى شوبير، محمد ربيعة، محمد شحاتة، أحمد عيد، خالد صبحي، محمود صابر، أحمد أمين قفة، ناصر ماهر، مصطفى شلبي، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري، محمد الشامي".

وجاء ضم هذه الأسماء في إطار حرص الجهاز الفني على تجديد دماء المنتخب وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإثبات وجودها على الساحة الدولية.

وتعكس هذه السياسة للعميد اهتمام الجهاز الفني بالتنوع في المراكز، حيث شملت لاعبين في مختلف الخطوط، مما يعطي مؤشراً إيجابياً على الرغبة في بناء فريق متكامل وقادر على المنافسة على الألقاب.

وتعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.