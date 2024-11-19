شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يتأخر أمام الجيش الملكى فى الشوط الأول بنصف نهائي أبطال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأخر فريق مسار أمام الجيش الملكي فى الشوط الأول بهدف نظيف في الدقيقة 12 أمام فريق مسار ، في المباراة المقامة حاليا ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وأهدر فريق مسار فرصة إحراز هدف التعادل سريعا، بعد ما فشلت لاعبة الفريق في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 18 .

ويخوض فريق سيدات مسار اللقاء بالتشكيل يتكون من ..

في حراسة المرمى: حبيبة صبري.

خط الدفاع: عائشة نتونجو، حاسناث ابامابا، أميرة محمد، ساندرين نيانكورو.

خط الوسط: ياسمين عبد العزيز، مايا إيهاب، شادية نانكايا.

خط الهجوم: حلا مصطفى، عهد طارق، مهيرة علي.

وتأهل فريق مسار إلى دور نصف النهائى بعدما احتل المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تأهل فريق الجيش الملكى لهذا الدور بعد احتلاله المركز الأول فى المجموعة الأولى.

واستهل فريق مسار مشواره فى البطولة بالوقوع فى المجموعة الثانية، التى بدأها بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب بهدف نظيف فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع إيدو كوينز الغيني بدون أهداف فى الجولة الثانية، ثم الفوز على فريق البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف.

واحتل فريق مسار المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف إيدو كوينز الغيني الذى تصدر المجموعة بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، فيما فيما احتل صن داونز المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا تذيل المجموعة فريق البنك التجاري الإثيوبي بدون نقاط.

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مراتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.