شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا بعد جولة النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر تصفيات أمم أفريقيا بدون هزيمة، بعدما تعادل أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، قبل جولتين من نهاية التصفيات، وها هو اليوم يصل إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.

وجاءت نتائج مصر في التصفيات كالتالي:

حقق منتخب مصر الفوز على الرأس الأخضر 3-0 في الجولة الأولى

في الجولة الثانية فاز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية نظيفة

فاز منتخب مصر على موريتانيا بالجولة الثانية بثائية نظيفة

في الجولة الرابعة فوز مصر على موريتانيا بهدف نظيف

في الجولة الخامسة تعادل مصر مع الرأس الأخضر بهدف لكل منهما

في الجولة السادسة تعادل بوتسوانا مع موريتانيا بنفس النتيجة