شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: الشيبى والكرتى جددا تعاقدهما مع الفريق موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة انتهاء تعاقد المغربيان وليد الكرتى ومحمد الشيبى بنهاية الموسم الجارى، وأحقيتهما فى التوقيع لأى فريق فى شهر يناير المقبل دون انتظار موافقة بيراميدز.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن وليد الكرتى ومحمد الشيبى سبق وجددا تعاقدهما مع بيراميدز لمدة موسمين اضافيين، ليتم التأكد من استمرارهما مع الفريق.

وكان بيراميدز وثق العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى فى 11 فبراير الماضي، بعدما نجحت الإدارة فى تمديد تعاقده الذى كان سينتهى بنهاية الموسم الجارى، وأنهى مسئولو بيراميدز إجراءات توثيق العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى بعدما تم تمديده ليصبح مستمرًا مع الفريق السماوى لمدة موسمين مقبلين.

وكان مصدر فى بيراميدز كشف لـ"الخليج 365" فى وقت سابق إنه تم تمديد عقد وليد الكرتي لمدة موسم إضافي، حيث إن هناك بند في عقده مع بيراميدز، يمنح النادي احقية التمديد لموسم إضافي بعد انتهاء التعاقد، ثم تم تمديد التعاقد لموسم أخر ليصبح مجمل التجديد "موسمين"