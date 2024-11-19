شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحقق انجازا تاريخيا لمنتخب مصر فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر مع حسام حسن رقما تاريخيا، حيث صعد بالفراعنة لنهائيات أمم أفريقيا دون هزيمة لأول مرة في تاريخ المنتخب منذ استحداث نظام المجموعات في 1992.

المنتخب قبل ولاية حسام حسن لم يتمكن من الوصول للنهائيات دون هزيمة في دور المجموعات، وكان الانجاز الأبرز للمنتخب في النسخة الماضية من النصفيات مع روي فيتوريا، حينما نجح في حصد 15 نقطة من 5 انتصارات لكنه تلقى هزيمة واحدة.

وتعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.