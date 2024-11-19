شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: سعيد بالمشاركة الدولية الأولى.. وأتمنى ألا يخرج الأفضل فى أفريقيا من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلى، عن سعادته بالمشاركة الدولية الأولى مع المنتخب فى مواجهة بوتسوانا التى جرت اليوم الثلاثاء، وانتهت بالتعادل 1 -1 علة استاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتى حسمها ألفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

أوضح مصطفى شوبير فى تصريحاته عقب المباراة، أنه فخور بالمشاركة الدولية وتمثيل منتخب مصر، مشيرًا إلى أن ضمان المنتخب التأهل دفع الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لمنح الفرصة لبعض البدلاء واكتشاف لاعبين جدد، وهناك لاعبين كثر يستحقون التواجد مع منتخب مصر.

وعن تواجد اسمه فى قائمة المرشحين لجائزة الأفضل فى أفريقيا، قال الحارس: "فخور بتواجد اسمى وسط هؤلاء النجوم، وأتمنى أن لا تخرج الجائزة من مصر".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل حارس في القارة السمراء والتي تواجد فيها نجم النادي الأهلي مصطفى شوبير قبل شهر تقريبًا من الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر القادم.

ووفقًا للحساب الرسمي للاتحاد الافريقي عبر منصة "إكس" فإن قائمة المرشحين ضمت كل من: "أندريه أونانا (الكاميرون / مانشستر يونايتد)، يحيى فوفانا (كوت ديفوار / أنجيه)، مصطفى شوبير (مصر / الاهلي)، ستانلي نوابالي (نيجيريا / تشيبا يونايتد)، رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا / ماميلودي صن داونز)".