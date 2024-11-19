شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكتفى بالتعادل 1-1 ويمنح بوتسوانا بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جرت اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتى حسمها ألفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

بهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بعد نهاية تصفيات أفريقيا برصيد 14 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ليتأهلا سويا إلى أمم أفريقيا عن هذه المجموعة.

بدأ منتخب مصر مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل يضم كلا من : مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، مروان عطية وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر فى الوسط، عمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

وعقب تسجيل منتخب مصر هدف التعادل، كاد مصطفى محمد وناصر ماهر يضيفات الهدف الثانى فى شباك بوتسوانا من فرصتين كبيرتين لكن حارس بوتسوانا ينقذ مرماه من ألفرصة الأولى، بينما مرت تسديدة ناصر ماهر بجوار القائم الأيمن.

وفى الدقيقة 32 تصدى مصطفى شوبير لتصويبة قوية من لاعب بوتسوانا لينقذ مرماه من فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثانى للضيوف، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفى الشوط الثانى، وتحديدا فى الدقيقة 58 أجرى حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر تغييرا اضطراريا بنزول حسام عبد المجيد بدلا من أحمد رمضان بيكهام بسبب إصابة الأخير بكدمة فى الظهر.

كما دفع حسام حسن بالثنائى أسامة فيصل وابراهيم عادل فى الدقيقة 67 على حساب مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر لتنشيط الهجوم، وأنقذ حارس مرمى بوتسوانا هدفا مؤكدا لمنتخب مصر فى الدقيقة 77 بعد تصديه لتسديدة ابراهيم عادل من داخل منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 86 دفع حسام حسن بالثنائى مصطفى فتحى ومحمود زلاكا على حساب محمود تريزيجيه وعمر كمال عبد الواحد فى محاولة أخيرة لادارك هدف الفوز، ولكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

أدار المباراة طاقم تحكيم جامبى بقيادة الحكم الدولى عبد الله جاميه، ويعأونه كل من مصطفى بوجانج كحكم مساعد أول، وعبد العزيز بوليل جأوا كحكم مساعد ثاني، فيما سيكون لامين جاميه حكماً رابعاً.