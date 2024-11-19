شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 75 دقيقة.. منتخب مصر وبوتسوانا يتعادلان 1 - 1.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16.

وعقب تسجيل منتخب مصر هدف التعادل، كاد مصطفى محمد وناصر ماهر يضيفات الهدف الثانى فى شباك بوتسوانا من فرصتين كبيرتين لكن حارس بوتسوانا ينقذ مرماه من ألفرصة الأولى، بينما مرت تسديدة ناصر ماهر بجوار القائم الأيمن.

وفى الدقيقة 32 تصدى مصطفى شوبير لتصويبة قوية من لاعب بوتسوانا لينقذ مرماه من فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثانى للضيوف، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفى الشوط الثانى، وتحديدا فى الدقيقة 58 أجرى حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر تغييرا اضطراريا بنزول حسام عبد المجيد بدلا من أحمد رمضان بيكهام بسبب إصابة الأخير بكدمة فى الظهر.

كما دفع حسام حسن بالثنائى أسامة فيصل وابراهيم عادل فى الدقيقة 67 على حساب مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر لتنشيط الهجوم.

بدأ منتخب مصر مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل يضم كلا من : مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، مروان عطية وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر فى الوسط، عمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء، محمد عواد- المهدى سليمان- حسام عبد المجيد- أحمد عيد- نبيل عماد دونجا- محمود صابر- أحمد نبيل كوكا- مصطفى فتحى- محمود زلاكا- إيراهيم عادل- أسامة فيصل.