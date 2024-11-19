شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب والبحرين فى افتتاحية البطولة العربية للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للجولف للرجال، منتخبى المغرب والبحرين فى افتتاحية البطولة العربية للجولف والمقرر انطلاقها غداً الأربعاء بملعب الزوراء بدولة الإمارات.

وتعد تلك بداية قوية لمنتخب مصر الحائز على المركز الثانى فرق فى النسخة الماضية عندما يستهلون مشوار البطولة بمواجهة حامل لقب النسخة الماضية 2022 فريق اسود الاطلسى .



منتخب المغرب هو الاكثر حصداً للقب منذ بداية الألفية الثالثة عشر مرات مقابل 12 مرة موزعة ما بين البحرين ومصر ولبنان والسعودية وتونس.



ويطمح منتخب مصر فى اقتناص اللقب تلك المرة والعودة للقاهرة بالكأس العربية بعد غياب 14 عاما كما يحمل نجم المنتخب عيسى ابو العلا على عاتقه مهمة قيادة زملائه بالفريق لمنصة التتويج وايضا الدفاع عن لقب الفردى الذى يحمله من النسخة الماضية عندما اقتنصه للمرة الاولى فى تاريخه من بين اسود الاطلسى على ارضهم ووسط جماهيرهم مكررا نفس انجاز نجم منتخبنا دين نعيم فى نسخة 2019 بالمغرب ايضا.



ومن جانبه ، حرص رئيس البعثة غسان قبانى على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم ودعمهم معنويا ومواصلة تقديم المستوى المتميز على غرار ما قدموه فى البطولة الأفريقية الأخيرة مطلع الشهر الجارى .

وكانت البطولة قد افتتحت مساء اليوم واصطفت المنتخبات الاثنى عشر المشاركة فى طابور العرض وتم الاعلان عن افتتاح المنافسات رسميا .