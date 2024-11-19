شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر أمام بوتسوانا فى الدقيقة 16.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل محمود تريزيجيه لمنتخب مصر فى الدقيقة 16 من عمر مباراة منتخب مصر وبوتسوانا المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة و الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة، وكان بوتسونا تقدم بهدف نظيف سجله أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8.

بدأ منتخب مصر مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل يضم كلا من : مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، مروان عطية وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر فى الوسط، عمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء، محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إيراهيم عادل - أسامة فيصل.