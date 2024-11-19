شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يغيب عن إنبى أمام فاركو بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يغيب أحمد العجوز لاعب إنبي، عن مباراة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

وتعرض عجوز "إنبي" للإصابة في وتر الركبة حيث يعمل الجهاز الطبي للفريق البترولي على تجهيز اللاعب للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وخسر فريق إنبى أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وسجل هدفي بيراميدز أحمد عاطف "قطة" في الدقائق 3 ، 34 بينما قلص الفارق لفريق إنبى على فوزى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بيراميدز لأربع نقاط عقب الفوز على إنبى والتعادل أمام بتروجيت فى الجولة الأولى، بينما يتوقف رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة فقط عقب التعادل أمام مودرن سبورت الجولة الماضية.