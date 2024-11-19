شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الشوط الأول لمباراة منتخب مصر وبوتسوانا بالتعادل 1-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر وبوتسوانا المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتى حسمها ألفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة، بالتعادل الإيجابى 1-1.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16.

وعقب تسجيل منتخب مصر هدف التعادل، كاد مصطفى محمد وناصر ماهر يضيفات الهدف الثانى فى شباك بوتسوانا من فرصتين كبيرتين لكن حارس بوتسوانا ينقذ مرماه من ألفرصة الأولى، بينما مرت تسديدة ناصر ماهر بجوار القائم الأيمن.

وفى الدقيقة 32 تصدى مصطفى شوبير لتصويبة قوية من لاعب بوتسوانا لينقذ مرماه من فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثانى للضيوف.

بدأ منتخب مصر مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل يضم كلا من : مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، مروان عطية وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر فى الوسط، عمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء، محمد عواد- المهدى سليمان- حسام عبد المجيد- أحمد عيد- نبيل عماد دونجا- محمود صابر- أحمد نبيل كوكا- مصطفى فتحى- محمود زلاكا- إيراهيم عادل- أسامة فيصل.