القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في التصفيات الأفريقية

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يستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2025، والتي تقام بالمغرب، عندما يستضيف نظيره بوتسوانا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة مصر وبوتسوانا في التصفيات الأفريقية، وكذلك قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

تقام مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي.

التشكيل المتوقع للمنتخب أمام بوتسوانا

من المتوقع أن يخوض المنتخب مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من، محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد حمدى وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة وأحمد عيد في الدفاع، ومروان عطية و إبراهيم عادل وناصر ماهر في الوسط، ومرموش وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".

تحمل مباراة اليوم الثلاثاء بين منتخب مصر ونظيره بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، الرقم 8 في تاريخ المواجهات بين الفريقين والرقم 3 في تاريخ المواجهات الرسمية بينهما التي أقيمت داخل مصر.

الأرقام تشير إلى أن منتخب مصر خاض ضد بوتسوانا 7 مواجهات قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم وبشكل عام يؤكد التاريخ تفوق متخبنا الوطني حيث استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين ولم يتمكن منتخب بوتسوانا من تحقيق أي انتصار على الفراعنة.