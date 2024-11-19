شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن مباراة مصر و بوتسوانا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر و نظيره بتسوانا فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة.

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 136.15 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بوتسوانا 1.15 مليون يورو.

كما أن الأرقام تشير إلى أن منتخب مصر خاض ضد بوتسوانا 7 مواجهات قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم وبشكل عام يؤكد التاريخ تفوق متخبنا الوطني حيث استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين ولم يتمكن منتخب بوتسوانا من تحقيق أي انتصار على الفراعنة.

حصيلة الأهداف تؤكد تفوق منتخب مصر بحصيلة 11 هدف خلال مواجهات الفريقين في مقابل هدفين أحرزهما منتخب بوتسوانا.

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورتس مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا 2025 كما يتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضي لقنوات أون تايم سبورت. التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بوتسوانا التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بوتسوانا

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من، محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد حمدى وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة وأحمد عيد في الدفاع، ومروان عطية و إبراهيم عادل وناصر ماهر في الوسط، ومرموش وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر في الهجوم.