منتخب مصر يتعادل مع بوتسوانا 1-1 بعد مرور 30 دقيقة

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الاول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16.

وعقب تسجيل منتخب مصر هدف التعادل، كاد مصطفى محمد وناصر ماهر يضيفات الهدف الثانى فى شباك بوتسوانا من فرصتين كبيرتين لكن حارس بوتسوانا ينقذ مرماه من الفرصة الأولى، بينما مرت تسديدة ناصر ماهر بجوار القائم الأيمن.

بدأ منتخب مصر مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل يضم كلا من : مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، مروان عطية وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر فى الوسط، عمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء، محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إيراهيم عادل - أسامة فيصل.