شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي وعبد العال يخوضان تدريبات تأهيلية.. ورئيس الإسماعيلي يدعم اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

خاض محمد بيومي وإبراهيم عبد العال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات علاجية وتأهيلية، على هامش مران الفريق اليوم، الثلاثاء، للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

ويؤدي الثنائي تدريبات منفردة، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدي الباز، في ظل معاناتهما من الإصابة، التي لحقت بهما عقب مباراة سيراميكا، بمسابقة الدوري الممتاز.

من جانب آخر، حرص نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على التواجد في مران الفريق، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بتروجت، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز.



يأتي حضور رئيس النادي في المران، لدعم ومساندة الفريق قبل مواجهة بتروجت المرتقبة، ورغبة منه في الاطمئنان من الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم، على كافة الأمور الخاصة بالفريق قبل استئناف مسابقة الدوري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره بتروجت، يوم الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.