شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة للكان والان مع تفاصيل الخبر

يختتم المنتخب الوطني تحت القيادة الفنية لحسام حسن، اليوم الثلاثاء، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب 2025، عندما يستضيف نظيره منتخب بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، في المباراة التي تقام على ستاد الدفاع الجوي.

س: ما هو موعد مباراة مصر وبوتسوانا؟

ج: يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

س: من هو طاقم تحكيم مباراة مصر وبوتسوانا؟

ج: يدير المباراة طاقم تحكيم جامبي بقيادة الحكم الدولي عبد الله جاميه، ويعاونه كل من مصطفى بوجانج كحكم مساعد أول، وعبد العزيز بوليل جاوا كحكم مساعد ثاني، فيما سيكون لامين جاميه حكماً رابعاً.

ج: يغيب عن منتخب مصر فى مباراة بوتسوانا اليوم كل من، محمد صلاح ورامى ربيعة وأحمد السيد زيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هانى وخالد صبحى ومحمد شحاته للإصابة، ومحمد الشناوى وحمدى فتحى للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

س: ما هي الغيابات التي يعاني منها منتخب مصر أمام بوتسوانا؟

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025

س: ما هو موقف مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية؟

ج: يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بـ تصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

س: ما هو التشكيل المتوقع للمنتخب أمام بوتسوانا؟

ج: من المتوقع أن يخوض المنتخب مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من، محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد حمدى وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة وأحمد عيد في الدفاع، ومروان عطية و إبراهيم عادل وناصر ماهر في الوسط، ومرموش وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر في الهجوم.