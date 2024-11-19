شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة للكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 03:20 م
يختتم المنتخب الوطني تحت القيادة الفنية لحسام حسن، اليوم الثلاثاء، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب 2025، عندما يستضيف نظيره منتخب بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، في المباراة التي تقام على ستاد الدفاع الجوي.س: ما هو موعد مباراة مصر وبوتسوانا؟
ج: يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.س: من هو طاقم تحكيم مباراة مصر وبوتسوانا؟
ج: يدير المباراة طاقم تحكيم جامبي بقيادة الحكم الدولي عبد الله جاميه، ويعاونه كل من مصطفى بوجانج كحكم مساعد أول، وعبد العزيز بوليل جاوا كحكم مساعد ثاني، فيما سيكون لامين جاميه حكماً رابعاً.س: ما هي الغيابات التي يعاني منها منتخب مصر أمام بوتسوانا؟
ج: يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بـ تصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.س: ما هو التشكيل المتوقع للمنتخب أمام بوتسوانا؟
ج: من المتوقع أن يخوض المنتخب مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من، محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد حمدى وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة وأحمد عيد في الدفاع، ومروان عطية و إبراهيم عادل وناصر ماهر في الوسط، ومرموش وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر في الهجوم.
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