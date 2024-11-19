شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة حمد إبراهيم مع اللاعبين قبل انطلاق مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس، الاثنين، عقب وديتي فايد وزد.

ويستعد الفريق لمواجهة بتروجت، المقرر الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والخططية أهمها التحول السريع من الدفاع إلي الهجوم فضلا عن تدريبات آخرى من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية بهدف زيادة المعدلات البدنية للاعبين.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها قبل استئناف المسابقة المحلية.

وعقد حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع اللاعبين قبل خوض التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح حمد خلال الجلسة، مجموعة من التعليمات الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال المواجهات الرسمية.

وحث المدير الفني اللاعبين، على بذل أقصى جهد لهم خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق نتائج ترضي طموحات كل من ينتمى لقلعة الدراويش.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره بتروجت، يوم الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز