7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 19 - 11 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة، وأبرزها، وفاة اللاعب محمد شوقى مدافع كفر الشيخ بعد توقف عضلة القلب، تحركات مكثفة لاستضافة أمم أفريقيا للشباب وإنقاذ حلم منتخب 2005.

وفاة اللاعب محمد شوقى مدافع كفر الشيخ بعد توقف عضلة القلب

استقبلت أسرة اللاعب محمد شوقي مدافع فريق كفر الشيخ، نبأ وفاة اللاعب متأثرا بـ إصابته بتوقف عضلة القلب فى اللقاء الذى جمع كفر الشيخ ونادي مركز شباب القزازين، والمقامة على ملعب الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

تحركات مكثفة لاستضافة أمم أفريقيا للشباب وإنقاذ حلم منتخب 2005

تجددت تحركات مصر لاستضافة نهائيات بطولة أمم إفريقيا للشباب لمواليد 2005 في الأيام الأخيرة، بعدما تعثر منتخب مصر في بداية تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة للبطولة، حيث حقق تعادل وخسارة في أول مباراتين ويحتل المركز الرابع بالتصفيات قبل جولتين من النهاية.

كهربا يجتمع مع أشرف عبد العزيز اليوم بدعم الأهلى لإنهاء أزمة شيك الزمالك

يعقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى جلسة مع أشرف عبد العزيز محاميه الخاص اليوم الثلاثاء لإنهاء أزمة شيك الزمالك.

الزمالك يوافق على شروط جوزيه جوميز لتجديد العقد

وافق مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على شروط البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة للموافقة على تجديد تعاقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي بعد العروض التى تلقاها المدرب خلال الفترة الأخيرة من أندية خليجية، لكنه رفضها جميعاً مفضلاً الاستمرار فى تجربته مع الزمالك.

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بوتسوانا.. مرموش وتريزيجيه وطاهر فى الهجوم

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراته الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، أمام بوتسوانا على استاد الدفاع الجوى.

طبيب الأهلي يفحص رامى ربيعة بسبب العضلة الضامة

يخضع رامي ربيعة، مدافع الأهلي، للفحص الطبي من قبل طبيب الفريق الأحمر لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الاتحاد السكندري غداً أو استبعاده من الحسابات الفنية في تلك المباراة، بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة فريقه الماضية أمام زد ولم يشارك فى التدريبات الجماعية، ولا يزال موقفه غامضا.

ارتياح فى الزمالك بعد عودة المصابين

سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك بعد عودة المصابين إلى الفريق، ومشاركتهم في التدريبات الجماعية مع زملائهم، مثل مصطفى الزنارى ، وأحمد مصطفى زيزو، بالإضافة إلى بدء محمد حمدى التأهيل بالكرة على هامش تدريبات الفريق.