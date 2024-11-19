شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة خاصة من عبد الواحد السيد لفكرى صالح بنادى زد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، على زيارة فكرى صالح المشرف على تدريب حراس نادى زد، فى مكتبه، نظرًا للعلاقة الوطيدة التى تجمعهما منذ زمن بعيد.

وقال فكرى صالح فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "كنت أتحدث من فترة مع عبد الواحد للإطمئنان عليه، وطالبت منه أن نلتقى، وفوجئت اليوم بقيامه بزيارتى وقال لي أنني جايلك مخصوص، وهو ما اسعدنى بشدة".



عبد الواحد وفكرى صالح

فى سياق أخر، عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي مدرب الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

جاءت الجلسة لترتيب البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق اليوم استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة المصري المقبلة في الدوري.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، سواء بالركض حول الملعب و تنفيذ بعض الفقرات الأخرى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.