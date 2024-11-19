شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يلقى محاضرة فنية على اللاعبين وتأهيل خاص لمحمد شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل خوض التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام جوميز بمنح التعليمات الفنية لكل لاعب والدور المطلوب منه في أرض الملعب، وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في نهاية المران الذي شهد تنفيذ بعض الجمل الفنية استعداداً لمواجهة المصري المقبلة.

فيما خاض محمد شحاتة لاعب وسط الفريق تدريبات علاجية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء عصر اليوم في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له.

ويؤدي محمد شحاتة تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، والتي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.