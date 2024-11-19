تعرف على جوائز دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية.. ومسار يضمن 300 ألف دولار

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق مسار للكرة النسائية، تحديا جديدا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، عندما يواجه فريق الجيش الملكى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة حالياً فى المغرب.

جوائز دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

يحصل بطل دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية على 600 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 400 ألف دولار، على أن يحصل صاحب المركز الثالث على 350 ألف دولار، يحصل صاحب المركز الرابع على 300 ألف دولار.

مسار يضمن 300 ألف دولار

وضمن فريق مسار للكرة النسائية الحصول على 300 ألف دولار بعد التأهل لنصف النهائي بعدما احتل المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تأهل فريق الجيش الملكى لهذا الدور بعد احتلاله المركز الأول فى المجموعة الأولى.

واحتل فريق مسار المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف إيدو كوينز الغيني الذى تصدر المجموعة بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، فيما فيما احتل صن داونز المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا تذيل المجموعة فريق البنك التجاري الإثيوبي بدون نقاط.

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مراتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

مواجهات نصف النهائى

ويلتقى فريق مسار ثاني المجموعة الثانية مع الجيش الملكي متصدر المجموعة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، بينما يواجه مازيمبي الكونغولى ثاني المجموعة الأولى مع إيدو كوينز الغيني متصدر المجموعة الثانية.