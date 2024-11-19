شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة جوميز ومجدى وتأهيل مصطفى شلبى ومحمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي مدرب الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

جاءت الجلسة لترتيب البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق اليوم استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة المصري المقبلة في الدوري.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، سواء بالركض حول الملعب و تنفيذ بعض الفقرات الأخرى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

من ناحية أخري، اكتفى مصطفى شلبي لاعب الزمالك بخوض الجزء الأول من تدريبات اليوم وأدى بعدها تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بسبب معاناته من إجهاد عضلي، وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الاطمئنان على اللاعب على هامش المران.

كما خاض محمد حمدي الظهير الأيسر للزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران الفريق وأدى تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الدكتور مصطفى عبده عضو الجهاز الطبي، في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وبعد ذلك خاض اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية .