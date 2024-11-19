شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يرتدى شارة "كابتن" منتخب مصر أمام بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر، شارة كابتن المنتخب فى مباراة بوتسوانا التى تنطلق بعد قليل باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة و الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل فريقه أمام بوتسوانا في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم ، وجاء التشكيل كالتالي : مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، مروان عطية وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر فى الوسط، عمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء، محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إيراهيم عادل - أسامة فيصل.