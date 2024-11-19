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القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن بعض الملفات الهامة داخل القلعة البيضاء، والمتعلقة بمصير نجم الفريق أحمد مصطفى زيزو، وكذلك المدير الفنى البرتغالى جوزيه جوميز.

شيكابالا فى إحدى تجمعات اللاعبين ومجلس الإدارة، تحدث عن مصير "زيزو" مع الزمالك، حيث طالب الفهد الأسمر من الإدارة سرعة التجديد للاعب وبدون النظر للمبالغ المطلوبة، خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية للفريق.

كما طالب شيكابالا من مجلس الإدارة العمل على تجديد تعاقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى، من أجل تحقيق الاستقرار داخل الفريق.

وقال شيكابالا فى تصريحاته: "مبسوط جدًا النهاردة، بقالى 30 سنة فى الزمالك وعمرى ما شفت التجمع ده، المشاكل حاليًا أصبحت تحل بالعقل، وبالنيابة عن الفريق أعدكم بمزيد من البطولات فى الفترة المقبلة، والناس اللي بتقول اننا هنتضايق لو زيزو جدد، بالعكس إحنا اللي بنطالب أن زيزو يجدد، وإن شاء الله جوميز يجدد ويبقي موجود معانا الفترة المقبلة".

تصريحات قائد الزمالك، تعكس مدى رغبة اللاعبين فى تحقيق الاستقرار داخل الفريق، وتهيئة الأجواء من أجل تحقيق المزيد من البطولات، ليصبح السؤال الأبرز حاليا هل تعجل تصريحات شيكابالا من تجديد الزمالك لـ"زيزو وجوميز"؟.