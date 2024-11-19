شكرا لقرائتكم خبر عن المصري والمقاولون العرب ينعيان محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بياناً رسمياً ينعي من خلاله، محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء بعد تدهور حالته الصحية.

وجاء بيان المصري كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة محمد شوقي لاعب الفريق الأول للكرة بنادي كفر الشيخ والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية خلال مباراة فريقه الأخيرة.

والنادي المصري إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب ولنادي وجماهير كفر الشيخ ولسائر أسرة كرة القدم المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

كما أصدر المقاولون العرب بياناً رسمياً لنعي محمد شوقي، جاء كالتالي: ينعي نادي المقاولون العرب مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وكل العاملين بالنادي ببالغ الحزن والأسى، محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية اليوم.

داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، ويقدم نادي المقاولون العرب تعازيه إلى أسرة اللاعب ونادي كفر الشيخ والكرة المصرية في وفاة اللاعب. «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

أعلن مجدي الزواوي عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ والمشرف على قطاع الكرة، أن النادي قرر إعلان الحداد على وفاة لاعبه الراحل محمد شوقي لمدة 3 أيام.

وقال الزواوي في تصريحات لـ ”الخليج 365”: قررنا إعلان الحداد لمدة 3 أيام وإيقاف النشاط الرياضي بالنادي.

حالة من الحزن خيمت على محافظة كفر الشيخ بعد وفاة محمد شوقي لاعب نادى كفر الشيخ، والذى تعرض قبل أيام لأزمة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يفارق عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية.