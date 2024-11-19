شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي واتحاد الكرة ينعيان محمد شوقي لاعب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

نعى النادي الأهلي ببالغ الحزن ‏والأسى، لاعب نادي كفر الشيخ «محمد شوقي» والذي وافته المنية اليوم بعد واقعة بلع اللسان فى مباراة فريقه أمام القزازين فى دورى القسم الثانى، وتقدم مجلس إدارة الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب وذويه.. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان..«إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»‏.

كذاك نعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الذى وافته المنية اليوم

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام و المدير التنفيذي وجميع العاملين، محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا اليه راجعون."

وخيمت حالة من الحزن على محافظة كفر الشيخ بعد وفاة محمد شوقي لاعب نادى كفر الشيخ، والذى تعرض قبل أيام لأزمة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يفارق عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية.

ولد محمد شوقي فى 7 يونيو 1995، ويبلغ من العمر 29 عاما، وكان شوقى يشارك فى مركز قلب الدفاع، إذ سبق له اللعب مع العديد من الأندية وهى: "غزل المحلة، سبورتنج كاسيل، ونادى دسوق"، وانضم محمد شوقى إلى فريق كفر الشيخ فى دورى القسم الثانى المصرى، قادمًا من فريق سبورتنج كاسيل.

وأعلن مجدي الزواوي عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ والمشرف على قطاع الكرة، أن النادي قرر إعلان الحداد على وفاة لاعبه الراحل محمد شوقي لمدة 3 أيام.

وقال الزواوي في تصريحات لـ ”الخليج 365”: قررنا إعلان الحداد لمدة 3 أيام وإيقاف النشاط الرياضي بالنادي.

هذا ونعى عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ، لاعب الفريق محمد شوقى، وكتب عبد الحميد مصطفى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: البقاء والدوام لله ابننا اللاعب محمد شوقى فى ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء.

وكان عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ أكد في تصريحات سابقة ببرنامج أخبار أون تايم، أن اللاعب الراحل لديه 3 أولاد أصغرهم كان استقبله قبل أيام من الأزمة الصحية التي تعرض لها.

كان اللاعب محمد شوقى تعرض لأزمة خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدورى القسم الثانى المصرى، إذ سقط مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب، بعد بلع لسانه، ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب، وكانت مديرية الصحة، أعلنت أنه تم استقبال اللاعب بعد إصابته بتوقف عضلة القلب، الأمر الذى استدعى إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى للاعب حتى استعاد النبض مجددا.