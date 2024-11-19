شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار مصر بوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

حقق منتخب مصر الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما حقق منتخب موريتانيا الفوز على بوتسوانا بهدف نظيف في نفس الجولة، وشهدت الجولة الثانية فوز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية نظيفة، بينما فاز الرأس الأخضر على موريتانيا بهدفين دون رد.



مشوار مصر وبتسوانا

وشهدت منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة فوز مصر على موريتانيا بثنائية نظيفة، كما فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر بهدف نظيف ، كما شهدت الجولة الرابعة فوز مصر على موريتانيا بهدف نظيف سجله عمر مرموش وبنفس النتيجة فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة تعادل مصر مع الرأس الاخضر بهدف لكل فريق وتعادل بوتسوانا مع موريتانيا بنفس النتيجة.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر ، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".