شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر ينقل رسائل إدارة المصري للاعبين: إسعاد الجماهير هدف أساسي والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، وذلك لإبلاغهم برسالة مجلس إدارة النادي، بعد الجلسة التي عقدها أمس الاثنين، مع كامل أبو علي رئيس النادي.

وأكد علي ماهر للاعبين، على أن إدارة النادي أكدت على أهمية الاستعداد بشكل جيد للفترة المقبلة في الدوري وأفريقيا لإسعاد الجماهير، مضيفاً أن اللاعبين يجب أن يكونوا على نفس مستوى طموح الجهاز الفني ومجلس الإدارة في المرحلة المقبلة.

وشدد علي ماهر على أن المشاركة في الفترة المقبلة مع الفريق بيد اللاعبين، وأن كل لاعب عليه أن يثبت كفاءته للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عقد مساء أمس الاثنين، اجتماعًا مطولًا بعلي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادى، وذلك بحضور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول ومحمد عبد الكريم المدرب العام للفريق.

وخلال الاجتماع اطمأن كامل أبو علي من علي ماهر على كافة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي ستشهد العديد من المباريات الهامة للفريق سواء ببطولة الدوري أو بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كما استمع كامل أبو علي إلى كافة تصورات علي ماهر عن المرحلة المقبلة وكافة متطلبات الفريق وأوضاعه الفنية والإدارية.

وأكد كامل أبو علي لعلي ماهر على ضرورة بذل الجميع داخل الفريق لقصارى الجهد خلال الفترة المقبلة حرصًا على تحقيق طموحات جماهير المصري التي لا تتوانى عن مؤازرة الفريق ودعمه.