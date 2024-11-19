شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطارد رقما غائبا منذ 12 عاماً أمام بوتسوانا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره البوتسواني، في ختام مرحلة المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في المغرب.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 13 نقطة من الـ5 مباريات الماضية، بواقع 4 انتصارات وتعادل.

بينما تحتاج بوتسوانا لنقطة التعادل على الأقل ضد مصر، من أجل بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، لأن بوتسوانا (7) نقاط تواجه منافسة من موريتانيا (4) نقاط والتي ستواجه كاب فيردي التي فقدت آمال التأهل رسميًا.

حال فوز منتخب مصر على بوتسوانا في مباراة الليلة سيكون الفراعنة قد حققوا الفوز بالجولة الختامية في 3 نسخ متتالية من التصفيات، وذلك لم يحدث من قبل سوى مرة واحدة، في تصفيات نسخ 2008 و2010 و2012، على حساب منتخبات بوتسوانا والجزائر ثم النيجر.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".