شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ينعى وفاة محمد شوقى لاعب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر على نعى اللاعب محمد شوقي مدافع فريق كفر الشيخ، الذى توفى متأثرا بـ إصابته بتوقف عضلة القلب فى اللقاء الذى جمع كفر الشيخ ونادي مركز شباب القزازين، على ملعب الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

وكتبت صفحة حسام حسن على إنستجرام :"ينعى الكابتن حسام حسن و الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب وفاة محمد شوقى لاعب كفر الشيخ داعين المولى عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان ، و إنا لله و انا إليه راجعون.



حسام حسن

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت أنه تم استقبال اللاعب وقد أصيب بتوقف عضلة القلب الأمر الذي استدعى إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى للاعب حتى استعاد النبض مجددا.

وأجرى فريق طبي داخل مستشفي الزرقا المركزي بدمياط الفحوصات الطبية اللازمة للاعب وإيداعه على جهاز تنفس صناعي لملاحظة العلامات الحيوية وكذلك متابعة درجة الوعي والتي تأثرت بتوقف عضلة القلب.

وتجري الآن إجراءات استخراج تصريح الدفن تمهيدا لتسليم جثمان اللاعب محمد شوقي مدافع فريق نادي كفر الشيخ إلى ذويه.



