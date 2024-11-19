شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو: ابنى ضحى بالملايين من أجل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفى سيد والد أحمد زيزو لاعب الزمالك أن ابنه ينتظر تحديد موعد جلسة مع مسئولي الزمالك للاتفاق على تجديد عقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لليوم السابع أن زيزو لديه الرغبة في الاستمرار بالزمالك، و ضحى من قبل بالكثير من الملايين من أجل الزمالك، قائلا" تلقى عرضا من الشباب السعودى مقابل 12 مليون في يناير الماضى، وضحى بذلك واستمر مع الزمالك.

وأضاف والد اللاعب أن زيزو أبلغ الزمالك برغبته في البقاء، لكن في انتظار الجلسة التي ستجمعهم مع الإدارة للاتفاق على التجديد.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأى ناد دون الرجوع إلى إدارة ناديه.