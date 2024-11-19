شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في الصدارة.. منافسات قوية في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت البطولة الأفريقية للشطرنج تحت 20 سنة تفوقا مصريا وجولات مثيرة خلال المنافسات المستمرة حتى السبت المقبل بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من 13 دولة أفريقية إلى جانب 150 لاعبا ولاعبة في البطولة المفتوحة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأسفرت المنافسات حتى الآن في البطولة المفتوحة حصول المصري ديفيد جورج على 3.5 نقطة بعد خمس جولات، محققا عدة انتصارات على لاعبين من أنجولا و ليبيا وأظهر تفوقا في المراحل النهائية للمباريات مما يعزز فرصه في الصعود للمراكز الأولى.

كما شهدت بطولة أفريقيا للشطرنج تألق اللاعب المصري حامد وفا المصنف الأول وحامل لقب النسخة السابقة وشهدت الجولات الخمس الأولى مواجهات صعبة استطاع فيها التفوق كما أظهر زميله فارس مصطفى، أحد أصغر المشاركين، مستوى جيدا حيث فاز في ثلاث مباريات رغم مواجهة لاعبين ذوي تصنيف أعلى.

وعلى مستوى منافسات الفتيات فقد حلت المصرية ديما علاء في المركز الثاني برصيد 3.5 نقطة، بعد الفوز على عدد من اللاعبين بينهم المصنفة الاولى على البطولة النيجيرية كاكبين ديبورا ، مما يجعلها واحدة من الأسماء المرشحة للصعود في التصنيف النهائي.

كما نجحت اللاعبة الناشئة جوي روماني بطلة إفريقيا وبطلة العرب رغم صغر سنها من تحقيق فوز أمام اللاعبة ناتاشا جوبرت من جنوب افريقيا وينتظرها مباراة صعبة في الجولة السادسة مع حاملة اللقب الجزائرية شهرزاد جرود.

وشهدت البطولة العديد من المفاجآت كان من أبرزها أداء اللاعب خافيير فيروز من غينيا الاستوائية ذو الأصول الإسبانية، الذي وصفته الصحف العالمية بـ «كارلسن القادم» حيث تعرّض لخسارة مفاجئة في الجولة الأولى بسبب ظروف شخصية مؤثرة بعد سماعه خبر وفاة جده قبل ساعات من الجولة الأولى ثم عاد بقوة ليحقق ثلاث انتصارات متتالية، ليصبح من بين أبرز المرشحين للتألق في الجولات المقبلة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للشطرنج خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، كل من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.