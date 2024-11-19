شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن مع الفراعنة قبل مواجهة بوتسوانا الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة مصر وبوتسوانا على استاد الدفاع الجوي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025، فى مواجهة يسعى خلالها حسام حسن مدرب الفراعنة للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم فى اللقاءات الرسمية.

حافظ حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية، بعدما تعادل مع الرأس الأخضر في المباراة التي جمعتهما الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025. ويسير حسام حسن بشكل مميز مع المنتخب الوطني ليظل سجله خاليًا من الخسائر فى المباريات الرسمية، وجاءت أرقامه مع المنتخب فى جميع المباريات كالتالي.. لعب: 9 "7 رسمي و2 ودي" فاز: 6 "5 رسمي و1 ودي" تعادل: مباراتين خسر: 1 "مباراة ودية أمام كرواتيا" سجل: 17 استقبل: 7 يتصدر المجموعة في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط. يتصدر المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 13 نقطة وضمن التأهل رسميا. وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ13 نقطة، بـ4 انتصارات وتعادل وحيد مع كاب فيردي في الجولة الماضية.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".