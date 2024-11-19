شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ يعلن الحداد 3 أيام وإيقاف النشاط الرياضي بعد وفاة محمد شوقي لاعب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجدي الزواوي عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ والمشرف على قطاع الكرة، أن النادي قرر إعلان الحداد على وفاة لاعبه الراحل محمد شوقي لمدة 3 أيام.

وقال الزواوي في تصريحات لـ ”الخليج 365”: قررنا إعلان الحداد لمدة 3 أيام وإيقاف النشاط الرياضي بالنادي.

حالة من الحزن خيمت على محافظة كفر الشيخ بعد وفاة محمد شوقي لاعب نادى كفر الشيخ، والذى تعرض قبل أيام لأزمة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يفارق عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية.

ولد محمد شوقي فى 7 يونيو 1995، ويبلغ من العمر 29 عاما، وكان محمد شوقى يشارك فى مركز قلب الدفاع، إذ سبق له اللعب مع العديد من الأندية وهى: "غزل المحلة، سبورتنج كاسيل، ونادى دسوق"، وانضم محمد شوقى إلى فريق كفر الشيخ فى دورى القسم الثانى المصرى، قادمًا من فريق سبورتنج كاسيل.

وكان عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ أكد في تصريحات سابقة ببرنامج أخبار أون تايم، أن اللاعب محمد شوقي الراحل لديه 3 أولاد أصغرهم كان استقبله قبل أيام من الأزمة الصحية التي تعرض لها.

كان اللاعب محمد شوقى تعرض لأزمة خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدورى القسم الثانى المصرى، إذ سقط مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب، بعد بلع لسانه، ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب، وكانت مديرية الصحة، أعلنت أنه تم استقبال اللاعب بعد إصابته بتوقف عضلة القلب، الأمر الذى استدعى إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى للاعب حتى استعاد النبض مجددا.

نعى عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ، لاعب الفريق محمد شوقى، الذى توفى فجر اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية، وكتب عبد الحميد مصطفى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: البقاء والدوام لله ابننا اللاعب محمد شوقى فى ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء.



