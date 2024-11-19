شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه فى مهمة الحفاظ على صدارة هدافى الفراعنة أمام بوتسوانا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى محمود حسن تريزيجيه ، لاعب الريان القطرى، للحفاظ على صدارة قائمة هدافي منتخب مصر التى يعتليها برصيد 5 أهداف فى عهد حسام حسن المدير الفنى للمنتخب فى مواجهة بوتسوانا فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة، والمقرر إقامتها بالمغرب 2025.

وغاب تريزيجيه عن مباراة الرأس الأخضر التى انتهت بالتعادل 1-1 بسبب حصوله على الإنذار الثاني، فيما يعود للمشاركة فى مباراة بوتسوانا اليوم.

ونجح محمود حسن تريزيجيه فى هز الشباك 5 مرات ليعتلى صدارة قائمة هدافى المنتخب فى عهد حسام حسن حتى الآن، متفوقا على محمد صلاح الذى جاء فى الوصافة برصيد 3 أهداف.

ونجح 9 لاعبين فى تسجيل الأهداف منذ تولى حسام حسن مهمة منتخب مصر، بعدما خاض 9 مباريات حتى الآن 7 منها بشكل رسمي بالإضافة إلى مباراتين وديتين، افتتح الأهداف مصطفى محمد، بينما سجل طاهر محمد طاهر آخر أهداف المنتخب.





وجاءت قائمة هدافي المنتخب مع حسام حسن

محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف

محمد صلاح 3 أهداف

رامى ربيعة هدفين

إبراهيم عادل هدفين

مصطفى محمد هدف

محمد عبد المنعم هدف

عمر مرموش هدف

مصطفى فتحى هدف

طاهر محمد طاهر هدف

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".