شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يراقب الدوليين مع منتخب مصر أمام بوتسوانا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يراقب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الثلاثاء أداء لاعبيه الدوليين فى صفوف منتخب مصر فى مباراته أمام بوتسوانا المقرر لها الخامسة مساء فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد السداسي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر ومروان عطية مع منتخب مصر الأول الذي تعادل مع الرأس الاخضر بملعبها في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ( المغرب 2025)، فيما يتواجد وسام أبو علي مع منتخب فلسطين ، كما يتواجد يحيى عطية الله مع منتخب المغرب.

ويغيب محمد الشناوى عن مباراة بوتسوانا بسبب الإيقاف فيما يعود مروان عطية للظهور فى تشكيلة الفراعنة بعدما غاب فى مباراة الرأس الاخضر للإيقاف.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".