شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام على معلول مع الأهلى قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

تاريخ طويل للدولى التونسى على معلول ظهير أيسر فريق الكرة بالنادى الأهلى داخل القلعة الحمراء حتى أصبح معشوق جماهير الأهلى فى كل مكان، والتى تطالب باستمراره فى صفوف الفريق ومحاولة منحه الجنسية المصرية ليكون لاعبا مصريا ولا يعامل معاملة لاعب أجنبى.

يستعد الدولى التونسى على معلول لاعب الأهلى إلى العودة لتدريبات الفريق تحت قيادة المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر خلال الأيام المقبلة، حيث يرغب كولر في معرفة قدرة علي معلول على المشاركة في التدريبات الجماعية بدون أي شكاوى من آثار الإصابة الطويلة التى أجرى على إثرها النجم التونسى جراحة فى وتر أكيلس بعد الإصابة التي تعرض لها أواخر مايو الماضي.

بدأ معلول رحلته مع النادى الأهلى فى 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

وحصد معلول مع النادي الأهلي 19 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.